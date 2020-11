Lyons in campo domani nel derby emiliano contro Colorno

Se è vero che vincere aiuta a vincere e che l’appetito vien mangiando, per i Lyons (reduci dal successo all’ultimo respiro centrato la scorsa settimana contro Viadana) una eventuale vittoria domani, sabato 28 novembre, contro Colorno (fischio d’inizio alle 15.00) sarebbe un’ulteriore iniezione di fiducia. I bianconeri, che ora puntano a trovare continuità di prestazioni e risultati, affronteranno in trasferta una formazione, quella parmense, che finora in stagione ha disputato solo due gare ufficiali, entrambe contro Valorugby Emilia, uscendo sconfitta sia nel confronto in Coppa Italia che nella sfida alla prima giornata di Top 10.

Nelle ultime due settimane Colorno è stata costretta al riposo per i due rinvii delle gare previste contro Petrarca Padova e Calvisano. Mentre la scorsa annata era in lotta per non retrocedere, questa estate ha rivoluzionato la rosa, con addirittura 17 nuovi innesti. Nel complesso, dunque, Colorno è una squadra ambiziosa e combattiva.

Tra le fila piacentine, coach Garcia dovrà rinunciar a Giovanni Via, mentre è recuperato in prima linea Mirko Rapone. Nonostante il pronostico sia più incerto che mai balza all’occhio una certezza: la sfida sarà senza dubbio in bilico e spettacolare.