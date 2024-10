I Lyons sperano nella spinta del Beltrametti per vincere il derby con Valorugby

Il pubblico dello stadio Beltrametti freme per la prima partita casalinga della Sitav Rugby Lyons, che oggi – sabato 19 ottobre – scenderà sul campo di casa contro Valorugby Emilia nella seconda giornata di Serie A Elite.

Un esordio casalingo da onorare al meglio per i bianconeri, in cerca dei primi punti stagionali e di fronte a una squadra che ha già dimostrato di essere una delle grandi favorite del campionato.

Il Valorugby Emilia di Marcello Violi è reduce dalla netta vittoria sulla Lazio nella prima giornata, con gli amaranto reggiani che hanno regolato non senza affanno la formazione romana. C’è già un precedente stagionale tra le due squadre, che si sono incontrate in Coppa Italia due settimane fa: al termine di un confronto serrato fu il Valorugby Emilia a prevalere, marcando le due mete decisive nel finale, con i Lyons che avevano agguantato la parità nel secondo tempo. Nella formazione reggiana, da segnalare i due ex Lyons Riccardo Pisicchio e Andrea Cuoghi, scesi lungo la via Emilia in estate, e del neo Azzurro Bertaccini, convocato con la Nazionale Maggiore dal Ct Quesada per i test match di novembre.

In casa Lyons si respira l’aria della partita di peso, dopo un esordio sfortunato sul campo della squadra Campione d’Italia: al cospetto del Petrarca Padova, i Lyons hanno giocato una partita tenace, con una difesa forte e compatta, ma che in attacco non ha sfruttato le occasioni avute, sia con i calci piazzati che per errori nei pressi della meta. Una partita giocata per più di 40 minuti in inferiorità numerica per il cartellino rosso rimediato da Minervino, che sarà un’assenza pesantissima per questa partita, a cui dovranno sopperire Alessio Cocchiaro e Marcello Maggiore come tallonatori.

Sitav Rugby Lyons: Via G; De Klerk, Castro, Rodina, Bruno (cap); Russo, Dabalà; Moretto, Perazzoli, Beletti; Ruiz, Bur; Torres, Cocchiaro, Acosta

A disposizione: Maggiore, Libero, Carones, Bottacci, Cissè, Bance, Gaetano, Steenkamp

Indisponibili per infortunio: Cuminetti, Salvetti, Bellucci, Portillo, Via A.

Squalificati: Minervino