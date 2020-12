Stasera torna il Piace su Telelibertà, ospite Simone Di Battista

Nuovo appuntamento infrasettimanale per Zona Piacenza, la trasmissione di Telelibertà interamente dedicata alla squadra biancorossa. Sarà ovviamente la sfida di ieri sera disputata a Como al centro del dibattito in studio dove, oltre al presentatore Corrado Todeschi, interverranno gli opinionisti fissi Paolo Gentilotti, Marco Villaggi e Michele Rancati. Non solo: il responsabile dell’area tecnica Simone Di Battista interverrà nel corso della puntata che sarà l’occasione per tracciare un primo bilancio di questa porzione di stagione. Questa sera “palla al centro” come di consueto alle 20.15: la trasmissione sarà visibile sul canale 98 del digitale terrestre ma anche in streaming sul sito www.liberta.it.

