Dopo la batosta con Torino, Assigeco in campo contro Urania Milano

La sconfitta rimediata domenica scorsa per mano di Torino è di quelle difficili da digerire e che possono lasciare strascichi importanti nella testa dei giocatori: l’antidoto migliore però è quello di affrontare una sfida a distanza ravvicinata per mettere da parte sin da subito i cattivi pensieri.

L’Assigeco, in questi due giorni, si è quindi subito concentrata alla sfida casalinga dell’Immacolata contro Urania Milano, secondo squadrone del tour de force biancorossoblu che si concluderà sabato 12.00 contro Verona. Il match è in programma questa sera (8 dicembre) alle 18.00.

I lombardi sono avversario già noto, in quanto già affrontati in Supercoppa proprio al PalaBanca nemmeno due mesi fa: in quella circostanza i Wildcats si imposero per 84-77 grazie all’asse play-pivot formato da Bossi e Langston, nonostante un ultimo quarto molto positivo dei piacentini capaci di rientrare da uno svantaggio di oltre 20 punti. Il roster di Villa è come sappiamo molto qualitativo, con grandi giocatori di uno contro uno come Raivio e Montano, un difensore tenace come Raspino e uno dei migliori playmaker italiani di categoria; quello Stefano Bossi ricordato sempre con molto affetto dai tifosi della Nation.

Il tutto però passa ovviamente dalla condizione di Wayne Langston, senza mezzi termini uno dei migliori lunghi di tutta la A2, bravissimo a sfruttare la propria tecnica e la propria fisicità sotto canestro nonostante i pochi centimetri a disposizione. L’Assigeco dovrà essere brava ad impedire la ricezione in area al lungo Usa ed impedirgli di armare una delle bocche da fuoco oltre l’arco che tanto male fecero nel primo incontro fra le due formazioni. Dopo una batosta come quella subita contro Torino, la voglia di riscatto non mancherà di certo nei ragazzi di Salieri.