Assigeco pronta per la sfida con Orlandina. McDuffie: “Fiducia in noi stessi”

“Il rendimento interno di Capo d’Orlando è di assoluto livello, dato che si attesta sui 90 punti segnati a partita contro i 76 delle trasferte, quindi dovremo prepararci ad affrontare un gruppo che sul suo parquet è molto pericoloso”. Così coach Stefano Salieri descrive l’incontro dell’Assigeco Piacenza al PalaFantozzi contro l’Orlandina Capo d’Orlando (palla a due domenica 20 dicembre alle 12.00).

Il coach biancorossoblu entra poi nello specifico dell’analisi dei prossimi avversari: “Floyd e Johnson sono i due leader indiscussi di una squadra che ama i ritmi molto alti e il contropiede. Proprio per questo dovremo essere pronti ad una gestione dei ritmi di gioco molto accorti ed essere preparati ad attaccare efficacemente la difesa a zona, che usano per larghi tratti della partita”.

Markis McDuffie inquadra così il prossimo impegno dell’Assigeco: “Sarà una partita sicuramente molto complicata – afferma – contro una squadra che sul suo campo è molto pericolosa. Siamo consapevoli delle difficoltà di questa partita, ma dobbiamo avere fiducia nel nostro lavoro, che ci ha portato a vincere una partita importante come l’ultima. Li incontriamo per la prima volta, andremo là sicuramente con grande determinazione per provare a vincere anche questa gara”.