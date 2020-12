Super Giacomo Carini: argento nei 200 farfalla. “Ora sogno le Olimpiadi”

Non sono state deluse le aspettative della viglia che vedevano Giacomo Carini tra i favoriti nella finale dei 200 farfalla, ai Campionati italiani assoluti di nuoto in corso di svolgimento a Riccione. L’atleta piacentino – tesserato per la Vittorino da Feltre e per il Gruppo nuoto Fiamme Gialle – ha infatti disputato un’ottima gara conclusa con la conquista della medaglia d’argento.

Un secondo posto tricolore che non lascia certo l’amaro in bocca a Carini che, fin dai primi metri di gara, ha ingaggiato un serrato testa a testa con il rivale, ma compagno di squadra nelle Fiamme Gialle, Alberto Razzetti, che ha appunto preceduto l’atleta piacentino sul primo gradino del podio.

Razzetti in testa e Carini secondo attardato di soli 16 centesimi ai primi cinquanta metri di gara, un copione che si è ripetuto fino alla fine con un distacco che si è leggermente dilatato frazione dopo frazione, fino al tocco conclusivo che visto il neo campione tricolore chiudere in 1’56”,51 e l’atleta della Vittorino fermare il cronometro appena alle sue spalle in 1’58”,05. Sul terzo gradino del podio è salito Filippo Berlincioni (Canottieri Aniene), che ha chiuso in 1’58”,55.

“Sono contento del risultato – ha commentato Carini a fine gara – perché vincere una meda-glia agli assoluti è sempre difficile e anche emozionante, ma non sono pienamente soddisfatto di come ho nuotato. Ho affrontato bene le prime due frazioni, chiuse non a caso con ottimi tempi, ma nella seconda parte della gara ho accusato eccessivamente la fatica. In questa parte della stagione è sempre difficile far segnare tempi da record, anche se il crono di oggi è comunque buono”.

Per Carini, che oggi ha aggiunto al suo già ricco palmares una nuova medaglia tricolore, il tempo per festeggiare è davvero poco. All’orizzonte, infatti, ci sono già i prossimi impegni agonistici in proiezione Tokyo.

“Il prossimo obiettivo – continua il nuotatore piacentino – è rappresentato dagli Italiani primaverili che si svolgeranno a marzo. Tra l’altro, il tempo di qualificazione per le Olimpiadi si alzerà di un secondo fino a 1’55”,40, lo stesso identico crono che feci segnare tre anni fa quando vinsi gli assoluti con il nuovo record italiano. Obiettivo difficile, ma che penso possa essere alla mia portata”.

E per Carini, che tornerà a Piacenza domani con l’argento al collo, sono arrivate anche le congratulazioni del Presidente della Vittorino da Feltre, Roberto Pizzamiglio.

“E’ l’ennesimo grande risultato sportivo – ha detto Pizzamiglio – regalato da Carini non solo alla Vittorino da Feltre ma anche allo sport piacentino. Rivolgo a Giacomo, e anche ai com-ponenti dello staff tecnico, le mie congratulazioni e quelle di tutto il Consiglio della Vittorino. Spero che presto, Covid permettendo, potremo festeggiarlo come si merita”.