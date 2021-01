Bakery, domani lo scontro fra titani: al Palafranzanti arriva Vigevano

Prima contro seconda. La Serie B di basket si infiammerà domani sera al Palabakery (palla a due alle 21.00), quando la Bakery Piacenza affronterà la capolista Vigevano. Biancorossi in cerca di due punti, con i quali aggancerebbero al primo posto in classifica proprio i rivali, che all’andata inflissero loro l’unica sconfitta in stagione fino a questo momento. Tutti disponibili in casa Bakery con la batteria di attacco pronta a fare male.

