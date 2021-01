Sabato di trasferte: Bakery a Varese, Fiorenzuola a Olginate

Sarà un sabato gustoso per gli appassionati di pallacanestro, con la Serie B pronta a scendere in campo a partire dalle 18.00. Dopo il successo al cardiopalma su Vigevano (con tanto di aggancio al primo posto in classifica), la Bakery di coach Campanella viaggerà alla volta di Varese. I biancorossi, galvanizzati dall’ultimo turno più che positivo, cercheranno di ripetersi per consolidarsi in testa al girone B2.

Per questa nona giornata, invece, i Bees di coach Galetti, sconfitti dalla rimonta per certi versi clamorosa de Cremona nello scorso weekend, sono ospiti di una Pallacanestro Olginate anch’essa sulle montagne russe. Entrambe le formazioni sono braccio a braccio in graduatoria, con 2 partite vinte e 6 perse e a quota 4 punti in classifica. Punti pesantissimi, dunque, saranno messi in palio in questa sfida, che si preannuncia già più avvincente che mai.