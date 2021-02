Alle 20.30 le campionesse piacentine di boxe di rientro dagli italiani

Le campionesse di pugilato Roberta Bonatti e Jessica Altadonna saranno le grandi protagoniste della puntata di questa sera di Zona Sport, in onda come ogni martedì su Telelibertà e in streaming sul sito Liberta.it a partire dalle 20.30.

Sarà una puntata speciale, dedicata appunto alla boxe e ai campionati italiani Élite maschili e femminili con tanti ospiti in collegamento video con il conduttore Marcello Tassi. Come anticipato, sentiremo le sensazioni e la soddisfazione delle due pugili piacentine per i titoli appena conquistati: Jessica Altadonna, atleta della Boxe Piacenza, lo scorso fine settimana si è laureata campionessa italiana di pugilato nella categoria 69 chilogrammi, seguita poi da Roberta Bonatti, dell’Arma dei carabinieri ma cresciuta nella Salus Et Virtus, che ha trionfato nella categoria 48 chilogrammi. Con loro ci saranno il maestro della Boxe Piacenza Nicola Campanini e il maestro della Salus Roberto Alberti, oltre ad Asnaa Bouyij, bronzo ai campionati italiani categoria 51 chilogrammi, Amin Bilal, bronzo ai campionati italiani categoria 56 chilogrammi, e a Ilaria Tosca, pugile della Boxe Piacenza. Tra gli ospiti, anche il giornalista Luigi Carini e il delegato provinciale del Coni Robert Gionelli.

Le repliche di “Zona Sport” andranno in onda domani alle ore 9, alle 18.40 e alle 23.30 e giovedì alle 12.30.