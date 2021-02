Speciale atletica su Telelibertà: tra gli ospiti anche Andrea Dallavalle

Andrà in onda questa sera alle 20.20 su Telelibertà (e in streaming sul sito Liberta.it) “Zona Sport Speciale Atletica Piacenza”: tra gli ospiti non potrà mancare Andrea Dallavalle, triplista piacentino delle Fiamme Gialle che in questi mesi proverà a centrare la tanto agognata qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo. Oltre a lui interverranno anche le giovani atlete Eleonora Nervetti ed Emma Casati (reduci dai campionati italiani indoor) e l’ostacolista Lorenzo Cesena, assieme ai tecnici Giovanni Baldini e Giuliano Fornasari. Le repliche andranno in onda sabato alle 10.00, domenica alle 9.50 e lunedì alle 17.50.

