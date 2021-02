Everest Piacenza, sabato a Modena il debutto in campionato

In questo fine settimana avrà inizio il campionato di pallanuoto di Serie B e quindi anche la squadra dell’Everest Pallanuoto Piacenza scenderà in acqua per affrontare la nuova stagione targata 2021. La squadra biancorossa è affidata a Vincenzo Di Grande, neo allenatore e direttore tecnico, ed è inserita nel girone 3 insieme a Chiavari Nuoto, Reggiana Nuoto, Lerici Sport e Sea Sub Modena.

In occasione della prima giornata, l’Everest Piacenza sarò ospite a Modena della Sea Sub mentre Chiavari riceverà la visita della Reggiana. Turno di riposo per il Lerici Sport. Squadra molto giovane, con tanti elementi provenienti dal proprio settore giovanile, l’Everest Piacenza quest’anno schiera un unico straniero: lo slovacco Maximilian Molnar , mancino con il fiuto per il goal.

“Effettivamente siamo una squadra con parecchi giovani – conferma Molnar – ma dopo aver lavorato insieme a loro posso dire di aver visto vedo molto potenziale e qualità. Forse manca l’esperienza, ma quella arriverà partita dopo partita. Cosa fare per migliorare? Ascoltare e seguire le indicazioni degli allenatori, perché la disciplina nello sport è fondamentale, e tra qualche anno avremo una squadra ancora più forte”.

L’appuntamento è per sabato 20 febbraio a Modena, contro la Sea Sub: probabilmente la gara più difficile del campionato.

Staff

presidente: Roberto Gatti ; vice presidente: Fabio Clini; consiglieri: Enrico Molinari, Marco Leoni; segretario: Paolo Nani; medico sociale: dott. Massimo Bacchi; allenatore e direttore tecnico: Vincenzo Di Grande; fisioterapista: poliambulatorio Health.

Rosa giocatori

Portieri: Matteo Bernardi (1999), Lorenzo Sartori (1998) (confermati), Simone Paradiso (2001) (da settore giovanile)

Difensori: Vincenzo Zanolli (1999), Mattia Martini (1997), Marco Mastrogiovanni (1990) (confermati), Carlo Clini (2003) (da settore giovanile)

Centro vasca: Edoardo Frodà (2000), Dario Puglisi (1986), Luca Pioltini (1999) (tutti in prestito)

Attaccanti: Vittore Branca (1999), Riccardo Bianchi (1997), Leonardo Lamoure (1998), Leonardo Alessio (1991) (confermati), Gennaro Schiavo (1998) (al rientro dopo due anni di inattività), Maximilian Molanr (2000) (unico straniero, in prestito), Federico Nani (2001), Carlo Casella (2003), Luca Anceschi (2001) (da settore giovanile)

Centro boa: Nicola Merlo (1997) (confermato), Matteo Lombella (1993) (in prestito).