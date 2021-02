Gas Sales Bluenergy, il primo round con Padova è in cassaforte

Parte al meglio l’avventura playoff della Gas Sales Bluenergy che, in gara-1 del turno preliminare, ha regolato in quattro set Padova. Al Palabanca, sfida partita malissimo per i biancorossi che, dopo essere stati avanti 13-7, hanno accusato un calo di tensione inspiegabile che ha consentito agli ospiti di conquistare il primo punto di giornata. Assai combattuto anche il secondo parziale, ma questa volta Piacenza ha saputo rimettersi in partita prima di “picchiare duro” nel corso del terzo set in cui Padova ha pagato a caro prezzo l’assenza di Stern, l’opposto titolare infortunatosi in avvio di gara. Sul 2-1, la squadra di Bernardi ha saputo affrontare l’ultimo periodo con la dovuta concentrazione e, nonostante la buona vena del giovanissimo Bottolo tra le fila padovane, ha ottenuto il punto del 3-1 in un infinito finale per cuori forti che consente di guardare alla sfida di domenica prossima, sul campo di Padova, con rinnovato ottimismo. Eventuale gara-3, al Palabanca sabato 6 marzo: in palio l’accesso al tabellone principale con Trento che attende la vincente del confronto al meglio delle tre partite.

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA-KIONE PADOVA 3-1

(22-25 25-22 25-19 32-30)