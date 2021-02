Gas Sales Bluenergy ok a Padova, ora c’è Trento ai quarti di finale

Mercoledì 10 marzo, la Gas Sales Bluenergy sfiderà Itas Trentino in gara-1 dei playoff scudetto in una serie valida per i quarti di finale. E’ stato questo il responso della sfida odierna tra i biancorossi e Kione Padova: sul parquet veneto, la squadra di Bernardi ha infatti bissato il successo ottenuto nel primo round, chiudendo anticipatamente il turno preliminare e ottenendo così il pass per la fase finale degli spareggi che valgono il titolo italiano.

Concentrati e determinati per tutto il corso dei primi due set, Piacenza ha dimostrato di voler conquistare ad ogni costo il traguardo; i padroni di casa hanno piazzato la reazione d’orgoglio nel corso del terzo parziale durante il quale il servizio della Gas Sales Bluenergy si è inceppato. Nel quarto, nonostante le resistenze di Bottolo e soci, ci ha pensato Clevenot a prendere per mano i suoi e a mantenere fino al termine i tre punti di margine che sono valsi l’1-3: l’avventura di Piacenza ai playoff continua.

KIONE PADOVA-GAS SALES BLUENERGY PIACENZA 1-3

(17-25 20-25 25-22 20-25)