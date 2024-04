Volley, le giovanili della Gas Sales Bluenergy godono di ottima salute

Se per la prima squadra della Gas Sales Bluenergy la stagione non si è conclusa con i risultati sperati, lo stesso non si può dire del suo settore giovanile.

L’Under 13 3×3 biancorossa, infatti, si è aggiudicata il titolo di Campione Regionale nella finale giocata venerdì 26 aprile, a Collecchio, dove si è imposta su Carpi per 2-0.

Un appuntamento importante, invece, è quello che si prospetta per i ragazzi dell’Under 17 che oggi, domenica 28 aprile, saranno impegnati nella final four regionale a Piacenza: in palio il pass per le finali nazionali che si giocheranno dal 21 al 26 maggio a Lanciano, Chieti.

La programmazione prevede che alle 11.00 alla Palestra Salvadè (ex Pontieri) la Gas Sales Bluenergy affronterà il Moma Anderlini Modena mentre l’altra semifinale, che si giocherà alla Palestra Carlo Baldini (ex Pontieri) sempre alle ore 11.00, vedrà affrontarsi Pallavolo Bologna ed Emmeti Clima Modena Volley.

La finale, infine, si giocherà alle 16.30 alla Palestra Salvadè (ex Pontieri).

Unico semaforo rosso quello che il Modena ha inflitto all’Under 19 della Gas Sales Bluenergy durante la final four regionale, bloccando la corsa dei biancorossi in semifinale, che si sono così dovuti accontentare della medaglia di bronzo.