Con il 5-0 a Villa Romanò, Cortemaggiore conquista la promozione in Serie B1

Con il netto 5-0 rifilato a Villa Romanò, la squadra maschile del Tennistavolo Cortemaggiore conquista matematicamente e con largo anticipo la promozione in Serie B1. Per Dmitry Samsonov, Simone Dernini e Costantino Cappuccio arriva dunque il primo definitivo verdetto nella tribolata e incerta stagione agonistica 2020-2021. Grande soddisfazione da parte del club magiostrino che, oltre alla probante attività femminile con la Serie A1 e B femminile, mette in risalto tutta la sua attenzione anche per quanto riguarda il settore maschile, sempre con un filo diretto alla valorizzazione dei giovani provenienti dal proprio settore giovanile.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà