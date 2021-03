Scherma, prima convocazione in Azzurro per lo spadista Tommaso Bonelli

Prima convocazione in azzurro per lo spadista Tommaso Bonelli. Il giovane atleta del Pettorelli, infatti, si trova a Formia (Latina) al Centro federale della Fis (Fedrazione italiana scherma) per gli allenamenti della categoria Under 17 (cadetti) che si terranno fino al 14 marzo.

Bonelli è stato convocato con i migliori Under 17 d’Italia. Sotto la guida dello staff tecnico della nazionale, coordinato da Sandro Cuomo, l’atleta biancorosso parteciperà alla preparazione in vista di una valutazione che potrebbe portarlo a salire n pedana nelle prossime tapp del circuito mondiale di categoria.

“E’ una grande soddisfazione per tutto il Pettorelli – ha affermato Alessandro Bossalini, presidente del Circolo piacentino – ed è una tappa importante per un nostro atleta cresciuto fra noi. La convocazione che rende merito al suo impegno e alla sua determinazione. Tommaso raccoglie i frutti del lavoro di tutti questi anni, tra cui il terzo posto al campionato italiano allievi del 2019. Ma la mia soddisfazione va anche all’impegno di maestri e istruttori del Pettorelli che hanno permesso questo risultato”.