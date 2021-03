Campionati nel vivo: il punto su volley, basket e rugby questa sera a Zona Sport

Che sia centrare un posto in Europa oppure guadagnarsi la salvezza, stiamo entrando nella fase calda dell’anno nella quale gli obiettivi stagionali cominciano a diventare qualcosa di più di un sogno. Lo è anche per le squadre piacentine, tutte impegnate per lo sforzo finale di questa stagione, e che come ogni martedì saranno protagoniste di Zona Sport, che torna questa sera in onda su Telelibertà e in streaming sul sito Liberta.it dalle 20.30.

In collegamento con il conduttore Marcello Tassi ci saranno tanti ospiti. Nel primo blocco dedicato alla pallavolo sentiremo Iacopo Botto, schiacciatore della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, che domenica inizierà il suo cammino nel girone per la Challenge Cup per puntare a un piazzamento in Europa. A commentare il momento dei biancorossi ci sarà anche Gianluca Pasini, giornalista della Gazzetta dello Sport.

Nel secondo blocco spazio al rugby con Jacopo Salvetti, terza linea della Sitav Rugby Lyons, e il giornalista di Libertà Leonardo Piriti, per parlare della squadra bianconera che insegue la salvezza nel campionato Top Ten.

Infine, focus sulla pallacanestro con i commenti di Carlo Danani, giornalista di Libertà, e due ospiti: Luca Cesana, playmaker di un’Assigeco Piacenza che ha appena conquistato la permanenza in Serie A2 e ora si tuffa alla conquista di un posto nei playoff, e Marco Timperi, guardia/ala del Basket Fiorenzuola, che ha cominciato con una onorevole sconfitta la seconda fase del campionato di Serie B e ha l’obiettivo della salvezza.

Le repliche di “Zona Sport” andranno in onda domani alle ore 9, alle 18.40 e alle 23.30 e giovedì alle 12.30