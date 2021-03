Gas Sales Bluenergy obiettivo Europa. Botto a Zona Sport: “Non possiamo più sbagliare”

Ultima chiamata continentale per la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, che sabato alle 18.00 inizierà il suo cammino nei playoff per il quinto posto. I biancorossi giocheranno contro Verona la prima gara alla conquista di un posto in Europa. A pochi giorni dalla sfida, lo schiacciatore Iacopo Botto ha raccontato le sue sensazioni nell’ultima puntata di Zona Sport: “Un nuovo capitolo, molto importante, al quale teniamo molto e che sarà complicato con squadre di ottimo livello. Ci siamo allenati bene in queste due settimane e proveremo ad arrivare fino in fondo. Dobbiamo essere bravi a rimanere concentrati e a esprimere il nostro massimo livello, sappiamo che sarà dura e lotteremo con tutte le nostre forze per conquistare un posto in Europa. Il clima è buono, uscire dai playoff scudetto non è bello, però avere un obiettivo comune è fondamentale, tutti quanti remiamo nella stessa direzione. Ci stiamo concentrando su di noi, Verona l’abbiamo battuta in campionato però ora inizia un altro percorso, dobbiamo però stare attenti ai loro giocatori migliori, su tutti Kazijski che se si accende può vincere da solo”.

Secondo blocco dedicato a rugby e pallacanestro. Jacopo Salvetti, terza linea della Sitav Rugby Lyons, ha parlato del momento della squadra dopo la ripresa del campionato: “Purtroppo la sconfitta con Mogliano è stata decisa da una mancanza di forza e di profondità di rosa, siamo arrivati alla sosta con qualche acciacco di troppo. Ci stiamo preparando alla prossima con Lazio analizzando le loro gare, dovremo stare attenti perché vorranno vincere a tutti i costi”.

Raggiante invece Luca Cesana, playmaker dell’Assigeco Basket Piacenza, per la salvezza conquistata nell’ultimo turno: “Una vittoria speciale, è il nostro primo obiettivo perché ora puntiamo a vincere la prossima per portare a casa anche una qualificazione ai playoff. Sono contento di essere qui, ho avuto la possibilità di fare vedere le mie qualità”. Oggi torna invece in campo il Fiorenzuola che cerca punti importanti in trasferta contro Bologna, come ha detto la guardia/ala Marco Timperi: “Contro Agrigento abbiamo fatto una buona prestazione, dobbiamo continuare su questa strada perché ci aspettano sette finali pensando a noi stessi e facendo il maggior numero di punti possibile”.