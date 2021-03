Volley, rugby e basket questa sera su Telelibertà a Zona Sport

Torna questa sera alle 20.30 su Telelibertà e in streaming sulla home page del sito Liberta.it, Zona Sport, programma di approfondimento sul panorama sportivo piacentino.

In collegamento video con il conduttore Marcello Tassi ci saranno tanti ospiti che commenteranno i match dell’ultimo fine settimana e ci introdurranno ai prossimi appuntamenti. Primo blocco dedicato alla pallavolo con Alberto Polo, centrale della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, che con Gianluca Pasini, giornalista della Gazzetta dello Sport, analizzeranno il momento della squadra biancorossa alla vigilia della partita contro Modena.

Secondo blocco incentrato su rugby e pallacanestro. Giulio Forte, centro e mediano d’apertura della Sitav Rugby Lyons, parlerà della sua squadra dopo la vittoria contro Lazio in compagnia del giornalista di Libertà Leonardo Piriti, in seguito Stefano Salieri, coach dell’Assigeco Basket Piacenza, ci spiegherà come stanno i suoi ragazzi che hanno appena terminato il girone verde di Serie A2, e Liam Udom, ala della Bakery Basket Piacenza, sarà il portavoce della squadra che nel fine settimana parteciperà alla Coppa Italia di Serie B, con il commento del giornalista di Libertà Carlo Danani.

Le repliche di “Zona Sport” andranno in onda domani alle ore 9, alle 18.40 e alle 23.30 e giovedì alle 12.30