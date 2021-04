Zona Sport “a tutto tennistavolo”: speciale alle 21.00 su Telelibertà

Anche in questo 2021 Piacenza si sta confermando una sorta di “isola felice” del tennistavolo. Gli atleti “in pista” da anni stanno continuando il buon cammino intrapreso, fatto di ottimi risultati, e le giovani promesse li seguono a ruota. Telelibertà ha voluto dare il giusto spazio a questo sport dedicando un intera puntata di Zona Sport intitolata “Speciale Tennistavolo”, che andrà in onda stasera, 2 aprile, alle ore 21.00.

La prima degli ospiti, in collegamento video con il conduttore Marcello Tassi, sarà Arianna Barani, pongista della Teco Foodlab Cortemaggiore, che con la squadra di Serie A1 femminile sta lottando per rimanere nella massima categoria. A seguire, il baby-prodigio della Teco Foodlab Costantino Cappuccio, reduce dalla promozione in Serie B1, insieme al tecnico Svetlana Polyakova.

Quindi, spazio agli atleti piacentini del Reggio Emilia, Luca Ziliani e Stefano Ferrini, che hanno vinto il campionato di Serie B2. Infine, ultimo blocco con “l’anima” della Teco Foodlab Cortemaggiore, il presidente Ettore Dernini, che farà un bilancio della stagione sin qui disputata.