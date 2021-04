Nuova pista d’atletica al Campus Dordoni, affidati i lavori. Spesa da 160mila euro

Novità in vista per il Campus Dordoni di Piacenza: il Comune di Piacenza ha infatti affidato i lavori per il rifacimento della pista di atletica alla ditta Tipiesse Spa. Spesa complessiva: 160mila euro. Un’operazione, a lungo richiesta dalle società che usufruiscono dell’impianto, rientra nel processo di riqualificazione e adeguamento degli impianti sportivi cittadini.

“I lavori partiranno in estate – fa sapere l’assessore allo sport del Comune di Piacenza, Stefano Cavalli -. Un intervento, peraltro a lungo richiesto dalle società che usufruiscono dell’impianto, che renderà l’impianto ottimale anche in vista di eventi di caratura regionale”.