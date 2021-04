Il libero Scanferla a Zona Sport: “Gas Sales Bluenergy, c’è voglia di finale”

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza in primo piano a Zona Sport. Il libero Leonardo Scanferla ha analizzato così il momento della squadra, che domani affronterà Modena nella semifinale quinto posto Superlega: “È stata una settimana importante, siamo dove dovremmo essere e pronti. Modena sta giocando una bellissima pallavolo, lo ha dimostrato nelle ultime partite, noi dovremo cercare di approcciare meglio la gara. Da parte mia e di tutti c’è voglia di chiudere bene la stagione”.

Secondo blocco sul basket con Marco Perin della Bakery e Federico Ricci dei Fiorenzuola Bees, entrambe impegnate stasera in campionato. “A Bologna sarà difficile e dovremo sopperire all’infortunio di De Zardo” ha detto Perin. Sarà ancora più complicata per i Bees di Ricci, in scena a Crema: “Bene l’ultima vittoria contro Palermo. Per quel che mi riguarda non sono un giocatore facile da gestire, ma con il coach c’è un ottimo rapporto”.

Gran finale con la celebrazione dell’Acrobatic Fitness, fresca di promozione in Serie B con la squadra di ginnastica artistica. Ospiti il tecnico Elaine Sanchez e le atlete Giada Cricrì e Linda Ricchetti. “La prova più difficile per me è stata la seconda, ho avuto un infortunio, per il resto sono contenta per come abbiamo affrontato tutte le gare” ha detto Giada. Linda è la più giovane, solo 12 anni: “Per me questo campionato è stata una bella responsabilità”.