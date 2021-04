Il successo della ginnastica artistica piacentina in primo piano a Zona Sport

Gas Sales Bluenergy Volley all’assalto della finale, Bakery e Fiorenzuola impegnate nel turno infrasettimanale e il trionfo dell’Acrobatic Fitness per la prima volta in Serie B con la squadra di ginnastica artistica.

Si parlerà di questi temi e non solo nella puntata di stasera di Zona Sport, che torna come ogni martedì in onda su Telelibertà dalle ore 20.30. Nel primo blocco pallavolo protagonista con la Gas Sales Bluenergy Volley che giovedì se la vedrà con Modena per l’accesso alla finale di quinto posto Superlega: in collegamento video con il conduttore Marcello Tassi ci saranno Leonardo Scanferla, libero biancorosso, con il giornalista della Gazzetta dello Sport Gianluca Pasini.

Secondo blocco su rugby e basket, verranno introdotti gli impegni infrasettimanali di Bakery e Fiorenzuola e si parlerà del Rugby Lyons con i giornalisti di Libertà Carlo Danani e Leonardo Piriti, ospite l’ala dei Fiorenzuola Bees Federico Ricci.

Infine, il tributo alla squadra di ginnastica artistica dell’Acrobatic Fitness Piacenza che sabato scorso ha raggiunto la promozione in Serie B, con il tecnico Elaine Sanchez, Giada Cricrì e Linda Ricchetti, due delle ginnaste che hanno permesso alla realtà piacentina di trasformare in realtà questo sogno, per la prima volta nella storia.

Le repliche di “Zona Sport” andranno in onda domani alle ore 9, alle 18.40 e alle 23.30 e giovedì alle 12.30