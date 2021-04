Assigeco Basket alla ricerca del sogno playoff: alle 18.00 è sfida a Pistoia

L’attesa è finalmente terminata: dopo tre settimane l’Assigeco torna finalmente a disputare una partita ufficiale e lo farà contro la Pistoia per la prima giornata del girone azzurro (fischio d’inizio alle 18.00).

Il mini torneo parte in salita per i biancorossoblu che in virtù degli scontri diretti con Trapani e Mantova partirà dal fondo della classifica con due punti. Motivo per cui la squadra di Salieri dovrà partire subito forte per cercare di realizzare un sogno chiamato Playoff. L’esordio non è però dei più facili, dato che i toscani sono squadra dal talento smisurato limitata ad inizio stagione dai problemi legati al Covid.

A guidarli ci sarà una vecchia e gradita conoscenza dell’Assigeco, ovvero quel Michele Carrea che ha mosso i primi passi proprio al PalaCampus, che domenica per l’occasione ospiterà il match. In campo un altro ex biancorossoblu come Mitchell Poletti compone un quintetto molto attrezzato con DeShawn Sims, miglior realizzatore e rimbalzista della squadra, Tre’Shaun Fletcher – che ha svoltato la stagione biancorossa dopo il suo arrivo dalla Fortitudo – Lorenzo Saccaggi e Carl Wheatle.

In panchina invece troviamo i due finalisti del torneo Next Gen Della Rosa e Rismaa, che nonostante la giovane età danno un contributo importantissimo, senza dimenticare il talentuoso play Lorenzo Querci. Pistoia farà senz’altro della fisicità il suo marchio di fabbrica, ma gli accoppiamenti permetteranno di certo una partita spettacolare, fatta di ritmi alti e tanti canestri. Piacenza dovrà essere in grado di mettere pressione sui portatori di palla come fece in maniera straordinaria contro Redivo nell’ultima partita casalinga contro Monferrato e dovrà proteggere il ferro dalle incursioni di Sims e Wheatle. Sul perimetro, particolare attenzione andrà riservata ad un grande specialista come Fletcher. Di sicuro le tre settimane lontano dai campi hanno permesso a Salieri di avere tutti al meglio per quello che da domenica, sarà il momento più caldo del campionato.