Basket, Planezio e Galetti inquadrano le prossime sfide di Bakery e Fiorenzuola

Ultimo turno di seconda fase di Serie B per Bakery Piacenza e Fiorenzuola Bees. Destini ben diversi per le due squadre, i biancorossi saranno in campo sabato in casa di Bernareggio, ma già certi del primo posto del girone, anche se l’obiettivo rimarrà comunque vincere come ha detto l’ala Marco Planezio: “Sarà una partita bella, ma complicata visto che andiamo a giocare contro una della più forti del girone, ma dndremo là per fare la migliore partita possibile”.

Per i valdardesi saranno invece 40 minuti di fuoco sul campo domenica contro Sangiorgese, una vittoria darebbe l’aritmetica permanenza in B ai ragazzi di coach Galetti: “Una squadra che gioca molto bene, non credo che esprimeremo un gioco particolare e bello, ma arrivarci da padroni del proprio destino è bello ed era forse insperato, adesso siamo lì e ce la giochiamo”.