Basket Serie B: la Bakery fa visita a Omegna, Fiorenzuola riceve Crema

Non c’è un attimo di respiro in questo campionato di Serie B Nazionale, che in appena quindici giorni dal suo avvio ufficiale chiama le proprie squadre, e dunque anche la Bakery Basket Piacenza e il Basket Fiorenzuola, a disputare la quinta partita.

Partiamo dai biancorossi, che questa sera – mercoledì 16 ottobre – alle 20.30 sono attesi dalla trasferta in casa di Omegna. Tre vittorie e una sconfitta il bilancio degli avversari, che hanno una differenza canestri di appena -5. Dunque, un impegno di certo non semplice considerando che i piacentini sono ancora alla ricerca della loro prima vittoria in campionato.

Fiorenzuola, d’altro canto, torna di fronte al proprio pubblico dopo la sconfitta patita domenica scorsa, al PalArquato, contro Agrigento per 68-75. Alle 20.30 a Castell’Arquato gli uomini di coach Dalmonte ospitano Crema in una sfida che inizia ad avere un sentore importante per entrambe le compagini. Infatti, nonostante un campionato infinito come quello di Serie B, sarà importante per entrambe le squadre ottenere i due punti in palio per evitare di rimanere inchiodate a quota 2 dopo 5 giornate in una selva come quella di risultati sempre in bilico come quelli che si stanno vedendo.