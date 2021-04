Il Piacenza Baseball si assicura un altro atleta della Nazionale azzurra

Dopo Kevin Gibson, il Piacenza Baseball si assicura le gesta di un altro atleta azzurro: Gabriel Dall’Agnese vestirà la casacca biancorossa per il prossimo campionato di Serie B.

Classe 2000, di origini venezuelane, Gabriel vanta un curriculum importantissimo: a soli 18 anni è lanciatore partente in Serie A2 per il Cus Brescia registrando numeri di alto livello, convincendo gli Athletics Bologna ad ingaggiarlo per la stagione successiva nella quale cresce ulteriormente e si dimostra ampiamente all’altezza della categoria di A2. Parallelamente ai Campionati seniores nella seconda serie nazionale, diventa titolare fisso della Nazionale Italiana Under 18 arricchendo la propria carriera in maniera molto importante.

La prima esperienza in maglia azzurra risale al 2017: le prestazioni ai vari raduni gli valgono la convocazione per il Mondiale Under 18 che si disputa in Canada.

Dotato di una palla curva micidiale che manda fuori tempo i battitori avversari, Dall’Agnese è ormai considerato uno dei migliori prospetti del monte di lancio ed anche da oltreoceano puntano gli occhi sulle sue prestazioni.

“L’obiettivo è sicuramente quello di tornare a lanciare al più presto e mi sto impegnando al massimo perché questo accada” – dichiara Dall’Agnese. “Sto bene, ho già effettuato qualche piccola sessione di bullpen e a breve ne abbiamo previste altre. Sono comunque a disposizione della squadra anche in altri ruoli e mi sento il morale e la carica al massimo per questa nuova avventura”.

Gabriel Dall’Agnese è subito sceso in campo domenica scorsa in occasione dell’amichevole contro gli Old Rags giocando in seconda base i primi tre quarti di match per poi spostarsi in terza, concludendo la partita con un ottima giocata difensiva che è valsa una doppia eliminazione ai biancorossi.

Non è stata la prima assoluta di Gabriel sul diamante De Benedetti: nel 2018 infatti, in preparazione ai Campionati Europei, ci fu un incontro amichevole tra il Parma Baseball e la Nazionale Under 18; nell’occasione Dall’Agnese lanciò come rilievo.