Motonautica, a giugno parte la stagione. Andrea Ongari passa alla F500

In vista della probabile partenza della stagione 2021 di motonautica, in programma a Boretto Po nel weekend 12/13 giugno, notizia “bomba” tra gli addetti ai lavori. Andrea Ongari, pilota cremonese ma piacentino d’adozione, campione mondiale della F250, rinuncia alla difesa del titolo e compie il grande salto passando alla classe F500.

Una decisione meditata a lungo, sofferta, ma che inietta nuova adrenalina nella voglia di cimentarsi in questo nuovo mondo per un Andrea a tutto gas ma conscio delle difficoltà.

“Mi tuffo nella F500 con grande entusiasmo anche se sicuramente sarà una stagione d’assetto – dice Ongari – e probabilmente avara di soddisfazioni. Competere con campioni del valore di Attila Havas, del ‘nostro’ Giuseppe Rossi, di Marian Jung, di Zielinski, Hencz e Aabrams non sarà facile anche perché innanzitutto dovrò cambiare stile di guida, passando da sdraiato a seduto. Sarà un campionato di apprendimento nella segreta speranza di piazzare qualche colpaccio “.

Intanto si stanno ultimando gli ultimi ritocchi della nuova imbarcazione che Andrea Ongari segue da vicinissimo, nella cura del minimo particolare.