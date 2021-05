La tappa piacentina del giro d’Italia e le campionesse della boxe a Zona Sport

Giro d’Italia in primo piano e poi le campionesse della boxe saranno protagonisti nella puntata di Zona Sport di martedì sera, in onda su Telelibertà alle ore 20.30. Primo blocco del programma sulla tappa piacentina del Giro d’Italia con ospite Simone Carpanini, giornalista bici.PRO e nello staff di Rcs Sport al Giro d’Italia. Poi spazio alla boxe nel secondo blocco con le pugili Roberta Bonatti e Asnaa Bouyij, della Salus Et Virtus, insieme a Roberto Alberti, maestro Salus Et Virtus. Le atlete hanno conquistato un secondo posto al torneo nazionale per squadre regionali nella categoria Elite 1^ serie disputatosi nel fine settimana a Pompei. Con loro ci saranno anche Nicola Campanini, maestro Boxe Piacenza Cr e Fabio Libè, pugile Boxe Piacenza Cr.

Le repliche di “Zona Sport” andranno in onda mercoledì alle ore 9, alle 18.40 e alle 23.30 e giovedì alle 12.30.