Judo, convocazione in Nazionale juniores per la piacentina Asia Sassi

La giovanissima campionessa di judo piacentina Asia Sassi partirà oggi, sabato 15 maggio, per il training camp della Nazionale italiana Juniores a Lignano Sabbiadoro, per una settimana di allenamenti. La chiamata di prestigio è arrivata direttamente dalla Federazione Fijlkam. Ancora enormi soddisfazioni per la portacolori della palestra Judo Shiai.

Nel frattempo piovono nuovi successi per il club piacentino: grazie ai giovanissimi Mia Mandas ed Emanuele Fogliazza che nel 3° Trofeo online di judo Csen nella specialità “Gara Tecnica” svoltasi lo scorso 8 maggio si sono classificati al primo posto. Seppur giovani, hanno da subito dimostrato passione e impegno, risultando i migliori rispetto a tanti altri giovani judoka d’Italia presenti in gara.