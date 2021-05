Dal tennis alla motonautica passando per la corsa: ricca puntata a Zona Sport

Sarà una puntata di Zona Sport ricchissima di temi, ospiti e immagini, quella in programma alle 20.30 di questa sera (martedì 18 maggio) su Telelibertà e in stremaing sul sito Liberta.it.

Archiviata la stagione di Serie A2, è l’ora di tirare le somme in casa Assigeco Basket Piacenza. Di un bilancio dell’annata si parlerà assieme al viceallenatore Lorenzo Dalmonte, in compagnia del giornalista di Libertà Carlo Danani.

In seguito, spazio alla squadra femminile di tennis di Serie C della Vittorino da Feltre, che si è assicurata il secondo posto finale nella regular season e, soprattutto, l’accesso ai playoff che mettono in palio la promozione in Serie B: saranno collegati in video il tecnico Marcello Griffini e le tenniste Patricia Chirea e Laura Marazzi.

Si passerà poi alla motonautica, con Andrea Ongari, campione mondiale della F250, che quest’anno rinuncia alla difesa del titolo e compie il grande salto passando alla classe F500, insieme al quale interverrà Roberto Lambri, opinionista ed esperto di motonautica.

Infine, spazio alla corsa: si parlerà della CorteRun, la prima corsa competitiva su strada post-pandemia della provincia di Piacenza pronta ad andare in scena alle 18.00 di sabato 22 maggio. La introdurranno Fausto Cassola dell’ Atletica Piacenza e consigliere regionale Fidal, e i runner Emma Casati dell’Atletica Piacenza e Giovanni Tuzzi. Le repliche di “Zona Sport” andranno in onda domani alle ore 9, alle 18.40 e alle 23.30 e giovedì alle 12.30.