Finale amara per Giacomo Carini: “Non sono contento, ma importante essere qui”

“Non posso certo dire di essere felice, ma è comunque una soddisfazione essere qui e aver centrato nuovamente una finale europea”. Sono statee le prime parole di Giacomo Carini, il nuotatore azzurro di casa nostra, cresciuto nella Vittorino da Feltre, che dopo le grandi impressioni fornite in semifinale, nei 200 farfalla non ha saputo ripetersi all’ultimo atto. 1′, 56” e 69 centesimi il tempo centrato da Carini, ultimo nelle acque dello splendido impianto di Budapest dove a trionfare è stato il grande favorito Kristof Milak (1′, 51” e 10) seguito dall’altro azzurro in gara, Federico Burdisso, medaglia d’argento.

Per Carini ora un mese per preparare al meglio il “Settecolli” e tentare di agguantare il tempo che possa garantire la partecipazione alle prossime Olimpiadi di Tokyo.