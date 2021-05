Il Giro d’Italia pronto a tornare nel Piacentino: ampio focus a Zona Sport

Manca poco, solamente altre 48 ore circa di attesa e Piacenza potrà rivedere dal vivo il Giro d’Italia con il passaggio sul nostro territorio che avverrà giovedì pomeriggio, il secondo dopo la quarta tappa che era partita proprio in città lo scorso martedì 11 maggio.

Addetti ai lavori e appassionati di ciclismo si stanno preparando, e lo farà anche Telelibertà con una puntata di Zona Sport incentrata sull’evento, in onda come ogni martedì questa sera dalle ore 20.30. Il conduttore Marcello Tassi introdurrà il tutto con i giornalisti Simone Carpanini e Luigi Carini che parleranno del Giro in generale, ripercorreranno quanto accaduto lo scorso 11 maggio e azzarderanno qualche previsione sui possibili protagonisti: il Giro d’Italia passerà dunque di nuovo nel piacentino con la tappa di giovedì che da Rovereto (Trento) arriverà fino a Stradella. La carovana rosa transiterà da Castelvetro, Monticelli, Caorso, Piacenza, Rottofreno, Sarmato e Castel San Giovanni.

Nello specifico, la direzione della corsa prevede il passaggio dei ciclisti nella nostra città tra le 15.30 e le 16 circa, con una possibile variazione nell’orario a seconda dell’andatura di gara. Le repliche di “Zona Sport” andranno in onda domani alle ore 9, alle 18.40 e alle 23.30 e giovedì alle 12.30