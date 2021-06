RC Corse, la scuderia piacentina non si pone limiti nel mondiale Super Bike

La squadra piacentina di Rc Corse si è presentata sabato scorso alla cittadinanza con un open day alla Wlf Trucks di Montale. In mostra soprattutto la moto BMW 1000 RRM con la quale il pilota Eugene Laverty sta disputando il campionato mondiale di Super Bike. Rc Corse è una realtà di Pontenure che da quest’anno si sta mettendo in luce proprio nel Super Bike, team tutto piacentino grazie alla collaborazione con M3 Service e Wlf Trucks di Montale.

“L’esordio nel campionato di Super Bike è stato molto positivo, tra la prima gara in Spagna e la seconda all’Estoril, pensiamo di avere tutte le carte in regola per riuscire a fare una bella figura in questo Mondiale” ha detto il team manager Roberto Perego.