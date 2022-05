Anniversario Ferrari, la prima corsa a Piacenza 75 anni fa

Settantacinque anni fa, l’11 maggio del 1947, Piacenza teneva a battesimo il mito della Ferrari. Nel “Circuito di Piacenza”, sul Facsal e sullo Stradone Farnese, debuttava infatti in gara la prima vettura costruita da Enzo Ferrari. Era la 125 S e al volante c’era Franco Cortese che ottenne subito il miglior tempo in prova. Al via dalla pole position, scattò subito in testa e vi rimase fino a due giri dalla fine, quando un guasto alla pompa di benzina lo costrinse al ritiro mentre aveva 24 secondi di vantaggio sugli inseguitori. Solo due settimane dopo, però, a Roma, la Ferrari avrebbe colto il suo primo successo.

Per celebrare l’avvenimento, il Cpae, Club Automoto d’epoca, ha organizzato una mostra (“Un promettente insuccesso”) ospitata dal 14 al 22 maggio, nello Spazio espositivo dei Musei civici di Palazzo Farnese. La mostra permetterà di rivivere quella mitica corsa del maggio 1947, grazie a una ricca collezioni di immagini d’epoca che fanno parte del reportage fotografico che lo studio Croce scattò all’epoca, su commissione di Emilio Fioruzzi. Reportage che oggi è stato messo a disposizione del Cpae dal figlio Carlo. Sabato 14, alle 12.30 ci sarà anche una parata di Ferrari dal Facsal al Farnese.