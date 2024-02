Al via il Salone dell’Auto di Ginevra 2024: cent’anni di spettacolo a quattro ruote

Anche i meno esperti in materia di automobili lo avranno sicuramente sentito nominare diverse volte nel corso della vita. Il Salone dell’Auto di Ginevra è un evento di carattere estremamente trasversale, uno spettacolo che non lascia indifferente nessuno dei tanti visitatori che annualmente ne popolano i vivacissimi padiglioni.

Infatti, è quasi impossibile rimanere immuni al fascino di un salone che da sempre propone contenuti di grande qualità, in un contesto moderno ed elegante offerto dalla spettacolare città di Ginevra. Una tradizione, quella del Salone dell’Auto elvetico, che taglia ormai il considerevole traguardo dei cento anni, periodo durante il quale l’organizzazione non ha mai perso di vista lo scopo principale: far toccare con mano le più importanti novità delle quattro ruote alle persone comuni.

Anche quest’anno, come di consueto, il pubblico potrà accedere agli spazi espositivi per godere dello scintillio delle carrozzerie, debitamente tirate a lustro, delle più intriganti vetture disponibili sul mercato.

Il calendario – L’accesso al pubblico avverrà secondo il seguente calendario: mercoledì 28 febbraio dalle 10.00 alle 20.00, giovedì 29 febbraio dalle 10.00 alle 22.00 (Special Afterwork dalle 18.00 alle 22.00), 1° marzo dalle 10.00 alle 20.00, 2 marzo dalle 9.00 alle 19.00 e 3 marzo dalle 9.00 alle 19.00.

I servizi – All’interno dei padiglioni sarà possibile usufruire anche dei servizi bar e ristorazione, area bimbi, aree fumatori, servizio bancomat in franchi ed euro, connessione Wifi e ovviamente non mancherà il consueto merchandising legato all’evento, con gadget a tema e tanto altro. Vale la pena tuttavia ricordare che all’interno delle aree espositive non sono ammessi animali.

Come raggiungere il Salone – Raggiungere l’evento è molto facile, data la presenza capillare di mezzi pubblici nel territorio urbano di Ginevra. Arrivare dall’Italia è altrettanto semplice, sia in autobus che in treno, due soluzioni molto più pratiche e rilassanti rispetto all’automobile. Chi tuttavia volesse comunque utilizzare per il viaggio la propria autovettura dovrà fare i conti con una trasferta economicamente molto più impegnativa, visti i costi di benzina, pedaggi autostradali e parcheggi. Oltre a ciò potrebbe rivelarsi un’esperienza alquanto stressante visto il traffico che, come sempre in periodo di Salone, rende il tutto ancor meno gradevole. Da segnalare inoltre rallentamenti locali per lavori di costruzione dello svincolo autostradale Grand-Saconnex. Chi deciderà di visitare il Salone dell’Auto di Ginevra 2024 potrà godere di uno spettacolo che rappresenta anche una emozionante pagina di storia della civiltà industriale moderna.

La storia – Il primo Salone dell’Auto in Svizzera aprì le sue porte dal 29 aprile al 7 maggio 1905, nella sede originale della Casa Elettorale di Ginevra. I visionari organizzatori dell’evento portano i nomi di Paul Buchet, rappresentante generale di Michelin per la Svizzera, Albert Vassali, uomo d’affari ginevrino e Jules Mégevet, giovane ingegnere e proprietario di un’Azienda di accessori per auto, nonché Presidente della Camera Sindacale Svizzera dell’Auto. Presidente del Comitato organizzatore era invece Charles Louis Empeyta, altresì Presidente dell’Automobil Club Svizzera (ACS).

Già dalla sua prima edizione, inaugurata dal consigliere federale Ludwig Forrer, il successo fu eclatante: il Salone, con i suoi 37 stand e 59 espositori, accolse oltre 17mila visitatori. Numeri che da subito non lasciarono dubbi riguardo l’opportunità di ripetere l’evento. Da quel momento tutto il resto è divenuto storia: chi visiterà il Salone dell’auto di Ginevra potrà respirarne il nostalgico profumo, potendo godere al contempo di molti eventi, presentazioni, premiazioni e varie attività che ci ricordano quanto il mondo dell’automobile abbia ancora in serbo pagine inedite ed entusiasmanti.

