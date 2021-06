Pallanuoto, la capolista Everest Piacenza è già pronta per i playoff di Serie B

L’Everest Piacenza Pallanuoto si appresta a concludere la stagione regolare in testa alla classifica del girone 3 nel campionato di pallanuoto di serie B. Ad una giornata dal termine della prima fase, la squadra biancorossa può contare su tre punti di vantaggio su Modena e nell’ultima sfida di campionato sarà ospite della Reggiana, ultima in classifica e ancora a secco di vittorie, mentre la squadra modenese dovrà vedersela con il Lerici, altra pretendente al secondo posto.

Insomma, per i ragazzi di mister Vincenzo Di Grande il traguardo è sempre più vicino. Il pass per accedere ai play off come prima classificata è stato conseguito sabato scorso, grazie alla vittoria per 7-5 conquistata nel big match opposto al Lerici.

