“Hanno cresciuto campioni”: dedicato a Bertolini e Zeppi il ciclodromo di Corso Europa

“Era il 20 febbraio 2020 e abbiamo dovuto rinviare per la pandemia, mi piace pensare che possa rappresentare una ripartenza”.

Così il sindaco di Piacenza, Patrizia Barbieri, ha salutato l’intitolazione del ciclodromo pattinodromo a Franco Bertolini e Franco Zeppi. Presenti alla cerimonia i familiari e i rappresentanti delle federazioni di ciclismo e pattinaggio. Sottolineati in particolare la passione e l’impegno che hanno messo per la formazione dei giovani: grazie a Zeppi sono cresciute campionesse del ciclismo come Giorgia Bronzini e Silvia Zanardi, con Bertolini il pluricampione di pattinaggio Ippolito Sanfratello.