Ciclista investito da un’auto resta incastrato sotto il mezzo. È grave

Un uomo in bicicletta è stato travolto da un’automobile nella tarda serata di martedì 16 gennaio in corso Europa, nei pressi della rotatoria con via Conciliazione. Si tratta di un 43enne originario della Costa D’Avorio che è stato trasportato in ospedale in condizioni serie, anche se non in pericolo di vita.

L’incidente è avvenuto intorno alle 22.15, in corso Europa nella corsia di marcia in uscita dalla città verso la tangenziale e strada Val Nure. Da quanto si è appreso, la bicicletta è finita incastrata sotto l’automobile e il 43enne in bici, in conseguenza dell’urto, ha subito un trauma facciale oltre ad altre contusioni.

A tirarlo fuori da sotto la macchina, un suv di marca Rover, è stato il proprietario del mezzo, un piacentino di circa sessant’anni, che stava raggiungendo la sua abitazione. Sul posto sono intervenuti la polizia locale, le ambulanze del 118 e anche pattuglie dei metronotte.