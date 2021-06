Bakery ko in gara-4 contro Livorno, la promozione si deciderà mercoledì a Piacenza

Si deciderà mercoledì 23 giugno al palazzetto di Largo Franzanti la finale playoff del tabellone 2 di serie B. Opus Livorno, nella serata di domenica 20 giugno, ha infatti regolato con il punteggio di 65-42 una Bakery parsa stanca e piuttosto scarica in gara-4 della serie conclusiva che dunque si trova in una situazione di assoluta parità. Sfuma l’opportunità di chiudere in anticipo il discorso promozione, i toscani, ancora una volta, si sono rivelati osso durissimo e, guidati da un super Toniato, hanno di fatto dominato in lungo e in largo nei primi tre quarti scavando un solco profondissimo che ha lentamente sgretolato le speranze biancorosse. I ragazzi di Campanelli sono riusciti solo parzialmente ad abbozzare una reazione nell’ultimo periodo di partita, troppo tardi per pensare di colmare il gap. Mercoledì prossimo sarà tempo di sfida senza appello per decretare la compagine promossa in serie A2.

LA FOTOGALLERY DI ANGELA PETRARELLI