Zona Calcio, ultima puntata: festa a Telelibertà per il Fiorenzuola in C

Sarà un lunedì speciale: l’ultima puntata stagionale di Zona Calcio sarà l’occasione per un’autentica festa. Dopo la promozione ottenuta sabato scorso dal Fiorenzuola infatti, la trasmissione condotta da Corrado Todeschi dedicherà, in diretta, l’intera serata alla squadra del presidente Luigi Pinalli.

Nel corso della diretta, caratterizzata dalla presenza in studio e in collegamento dei protagonisti di questa cavalcata che ha riportato i rossoneri in serie C, si ripercorreranno le tappe di un campionato infinito ma che ha reso possibile, dopo 23 anni, il nuovo sbarco dei valdardesi nel terzo campionato professionistico. Un trionfo che porta la firma di mister Tabbiani ma soprattutto di un gruppo che ha fornito prestazioni impressionanti sul piano qualitativo e che ha meritato il traguardo che consentirà di celebrare al meglio i cento anni di storia rossonera che cadranno proprio il prossimo anno.

Come sempre, in studio, saranno gli opinionisti e i giornalisti a contribuire a una analisi approfondita della stagione fiorenzuolana e anche a formulare le prime ipotesi circa i progetti futuri della società.

La puntata, dalle 20.15, sarà visibile sia sul canale 98 del digitale terrestre, ma anche in streaming sul sito www.liberta.it.