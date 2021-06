Karate, Angelica Ghilardotti brucia le tappe e conquista un bronzo in Coppa Italia

Continua a risplendere la stella di Angelica Ghilardotti, giovanissima portacolori del Karate Piacenza Farnesiana Acrobatic che al centro olimpico federale Fijlkam di Ostia (Roma), ha preso parte alla Coppa Italia U18, conquistando una bellissima medaglia di bronzo nei 53 chili da atleta più giovane della sua categoria (Angelica compirà 16 anni ad agosto).

La karateka piacentina ha stupito anche la commissione nazionale giovanile per la determinazione, la preparazione fisica e la tattica di gara. Il bronzo è frutto di un cammino che l’ha vista vincere cinque incontri, perdendone solo uno di misura per 3-2.

La direzione tecnica della società piacentina composta da Gian Luigi Boselli, Pier Paolo Cagnoni e Giorgio Livelli esprime la “massima soddisfazione per l’eccellente prestazione di Angelica, atleta con grande talento che ha dimostrato le sue qualità anche recentemente all’Eurocup 2021 di Zell Am See (Austria, ndc) conquistando la medaglia di bronzo. Tali risultati di livello nazionale e internazionale sono stati possibili per il costante impegno profuso dell’atleta durante tutto il periodo della pandemia anche se le gare erano sospese”.