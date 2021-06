Motonautica F500 e F250 in Polonia, Rossi e i fratelli Cremona superstar

Meglio di così non poteva andare per i motonauti piacentini impegnati da oggi nei campionati europei F500 e F250 in Polonia. Un Giuseppe Rossi strepitoso si prende la pole nella F500 e domina le prime due manche sull’idolo di casa, Marcin Zielinski. Staccati tutti gli altri, a cominciare da Attila Havas per proseguire con l’estone Aabrams e lo slovacco Jung.

Ma le belle notizie non finiscono qui perché nella F250 i fratelli Max e Alex Cremona hanno sbaragliato, nelle prime due manche, tutti gli avversari compreso l’ungherese Peter Bodor grande favorito della vigilia. La parte del leone l’ha fatta Max: pole e due stupendi primi posti sul fratello Alex.

Domani le ultime due manche e, considerando che una prova si può scartare, i nostri portacolori hanno già più di un piede sul tetto dell’Europa.