Campionati italiani di Gym Box, brillano gli atleti della Boxe Piacenza

Le fase finali del campionato italiano di gym boxe hanno infiammato Lido di Fermo (Marche) e due portacolori della Boxe Piacenza Cr, reduci dalla vittoria alle fasi regionali, si sono distinti nell’affollato gruppo di atleti presenti (circa 300).

Gli allievi del maestro Nicola Campanini “sopravvissuti” ad una dura fase regionale sono Jason Tripaldi, categoria senior, e Mattia Tansini, categoria master, che hanno avuto nella kermesse di Fermo un percorso agonistico differente.

Tripaldi è arrivato alle soglie della finalissima e solo un colpo giudicato a segno ha compromesso un percorso che fin dalle fasi regionali è stato costellato da sole vittorie (la finale, peraltro vinta, che gli ha consegnato il terzo posto è stata una consolazione per un ragazzo dalle ottime doti pugilistiche). Percorso diverso per Tansini, anch’esso campione regionale che, pur disputando un ottimo match contro il favorito della categoria, non è riuscito a sovvertire un pronostico segnato in partenza: rimane comunque la soddisfazione per un’ottima prestazione.

La Boxe Piacenza Cr, come sempre attenta alle nuove discipline, incentiva sempre più questa nuova forma pugilistica che non prevede contatto pieno, può avere competitor dai 13 ai 65 anni e permette a tutti di calcare il ring per un incontro che si svolge per tre riprese da un minuto. la dirigenza tutta con in testa il presidente Antonio Orsi, il ds Thomas Bollani e la new entri Carlo Malchiodi hanno già dichiarato di voler implementare questa attività che basa il giudizio arbitrale in base alle doti tecniche dimostrate dagli atleti.