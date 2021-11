Il mondo dello sport dice addio a Bruno Orsi, storico maestro della Boxe Piacenza

E’ scomparso oggi, all’età di 82 anni, Bruno Orsi, autentica istituzione nell’ambito del pugilato e dello sport piacentino. Per anni allenatore della Boxe Piacenza, sodalizio da lui stesso fondato e che attualmente prosegue l’attività grazie ai figli del maestro piacentino, Orsi era stato pugile professionista di buon livello. Lusardi, Pesapane, Pizza, Magro, Altin, Boccuni: tanti i boxeur piacentini cresciuti grazie agli insegnamenti e alla guida di Orsi che, con il suo carisma, ha saputo ritagliarsi uno spazio importantissimo nella storia dello sport cittadino. Prima che maestro di pugilato Orsi era stato titolare di uno storico bar di piazza cavalli, il Romagnosi. Tra le sue passioni, anche quella per l’arte: numerose le mostre di pittura allestite da Orsi con i suoi quadri raffiguranti per lo più chiese e angoli di Piacenza, realizzati a china.

