Judo, la piacentina Asia Sassi sia allena con la squadra che andrà alle Olimpiadi

Ancora tre importanti soddisfazioni per la campionessa piacentina di judo Asia Sassi, atleta di punta della palestra Judo Shiai di Piacenza. La giovanissima judoka, infatti, è stata convocata dalla Nazionale di judo, e prenderà parte ad un collegiale pre-olimpico allenandosi con la squadra che parteciperà alle prossime Olimpiadi. Come se non bastasse, la piacentina ha ricevuto anche una convocazione al collegiale Nazionale Judo Cadetti e una convocazione alla gara European Cadets Cup di Bucarest (Romania).

QUALIFICAZIONI AI CAMPIONATI NAZIONALI

Domenica 27 giugno, al Palatenda di Castel Maggiore (Bologna) si è tenuta la gara di qualificazione regionale judo Fijlkam che permette l’accesso alla finale nazionale federale che si terrà il 3 e 4 luglio a Roma. In questo ambito, unica società piacentina presente è stata la palestra Judo Shiai, che ha ottenuto due qualificazioni con Thomas Sassi e Loris d’Aguanno. L’altro atleta di Judo Shiai, Giuseppe Palma, pur conquistando un ottimo terzo posto non è riuscito a qualificarsi per la finale. Grandissima la soddisfazione dei ragazzi e della dirigenza della società.