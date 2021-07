Dallavalle, Carini, Farias e Scotti: mai così tanti piacentini alle Olimpiadi

Un “poker d’assi” così non si era mai visto prima nello sport piacentino, e li dobbiamo solamente ringraziare per quello che hanno fatto e per la gloria che porteranno al nostro territorio. Andrea Dallavalle, Giacomo Carini, Esteban Farias ed Edoardo Scotti sono i quattro atleti piacentini che parteciperanno ai Giochi Olimpici di Tokyo. Un record per lo sport piacentino, che mai nella sua storia aveva avuto così tanti portabandiera alle Olimpiadi. Un vanto per una realtà, la nostra, che in Emilia Romagna è più piccola rispetto alle altre, ma che ha di fatto dato un contributo veramente enorme. “Basti pensare che, a pochi giorni dalla fine delle qualificazioni per Tokyo, gli atleti emiliano romagnoli sono in tutto una trentina e Piacenza ne piazza ben quattro – il commento del delegato provinciale Coni Robert Gionelli – penso sia dunque un risultato straordinario per il nostro movimento, hanno fatto qualcosa di grande e dobbiamo dire loro grazie”.

