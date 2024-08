Il campione olimpico Brizard: “Un sogno diventato realtà, ora c’è Piacenza”

Antoine Brizard e il secondo oro olimpico consecutivo. Tre anni fa a Tokyo, pochi giorni fa a Parigi: in casa, davanti ad oltre diecimila spettatori francesi.

il sogno che diventa realà

Il regista di Gas Sales Bluenergy Piacenza ha guidato in campo la sua Francia al secondo oro consecutivo olimpico. Una doppietta in due edizioni consecutive che era riuscita solo a Stati Uniti e Unione Sovietica.

“Il mio sogno è vincere le Olimpiadi in Francia, davanti ai miei tifosi” aveva detto Brizard più volte durante l’ultima Regular Season che la sua Gas Sales Bluenergy Piacenza ha chiuso al terzo posto in classifica. Un sogno diventato realtà e che chiude un’estate con la maglia blu della Nazionale francese solo da incorniciare: prima la Volleyball Nations League con il premio di miglior palleggiatore e Mvp della manifestazione, quindi l’Olimpiade che oltre all’oro olimpico ha portato per il regista biancorosso l’ennesimo riconoscimento individuale come miglior regista del torneo.

“E’ un momento della mia vita e carriera bellissimo, un sogno che è diventato realtà – prosegue il campione. – Le emozioni sono talmente forti che mi riesce difficile anche dire ciò che ho provato e sto provando. Vivere tutto questo davanti alla mia famiglia e al pubblico francese è stata una cosa meravigliosa. Abbiamo festeggiato tanto, vincere la medaglia d’oro alle Olimpiadi per la seconda volta consecutiva è stato un momento magico e indimenticabile, dopo la vittoria di Tokyo mi era stato chiesto quale sarebbe stato il mio futuro e io avevo subito detto che la mia mente era già focalizzata alle Olimpiadi di Parigi, sognavo di potere vincere un altro titolo olimpico davanti al mio pubblico, il sogno è diventato realtà. Grazie al tanto lavoro fatto con questo gruppo che credo giustamente debba entrare nella storia del nostro sport, sono davvero tanto emozionato anche adesso, non mi rendo ancora conto fino in fondo di quanto abbiamo fatto. Ci vediamo a Piacenza molto presto per una stagione che sarà bella”.

Con una medaglia d’oro al collo che riempie di orgoglio tutto il mondo Gas Sales Bluenergy Piacenza per Antoine Brizard quella che sta per iniziare sarà la quarta stagione in SuperLega Credem Banca con la maglia biancorossa.