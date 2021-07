“Correre”: piacentina selezionata per gli allenamenti con Julia Jones

10

“Ho ammirato Roma correndo la Maratona ed è stata un’esperienza unica, ma la gara più bella resta quella di Piacenza, il passaggio sul Facsal con tutti i bambini che incitano i corridori è inimitabile”: a raccontare le emozioni del running è Annalisa Pagani, 47enne di Pontenure, che in questo periodo sta vivendo un’esperienza sportiva particolarmente avvincente.

La piacentina da diverso tempo è iscritta al simpatico gruppo Facebook che riunisce donne amanti della corsa intitolato “Va piano ma è carina”.

Dal gruppo social, Annalisa ha conosciuto l’opportunità di partecipare a un’iniziativa indetta da “Correre”, il mensile dedicato ai runners che cercava volontarie desiderose di farsi seguire per tre mesi da Julia Jones (nome molto noto nel settore), al fine di preparare una competizione.

La 47enne inviò la candidatura lo scorso anno e, quando ormai aveva dimenticato di aver aderito all’iniziativa, è stata contattata dal team di “Correre” che le comunicava di averla selezionata per la categoria F40. L’obiettivo è preparare la “maratona delle maratone” ovvero quella di New York in programma a novembre.

“Sono molto contenta di potermi allenare seguendo le indicazioni di Julia Jones, le sessioni sono molto intense ma sto imparando cose che non conoscevo legate alla tecnica – commenta la piacentina -. Ho iniziato a correre una decina di anni fa, sono sempre stata autodidatta, questo percorso è faticoso ma mi sta aiutando molto”.

Al momento le sessioni di allenamento sono tre a settimana ma a breve diventeranno quattro. “Non c’è solo la corsa. Facciamo anche molta atletica: ripetute, balzi, allunghi.” racconta Annalisa.

Il primo articolo dedicato alla piacentina sul mensile Correre è già uscito. La rivista non parla solo di corsa ma anche di salute femminile a 360 gradi.

Cosa rappresenta la corsa per Annalisa? “E’ una valvola di sfogo, sia che io sia felice o stanca e nervosa, o dopo una giornata pesante, ho bisogno di correre. Mi fa stare bene”.