Alla Folgore una squadra di bimbi italo-senegalesi: “In campo i nostri All Blacks”

La Folgore Asd, società nata nel 1939, schiererà quest’anno in campo (emergenza Covid permettendo) un’intera squadra composta esclusivamente da calciatori di origine senegalese (quasi tutti però nati in Italia). Si tratta della categoria dei più piccoli, i pulcini, ovvero i ragazzini tra i sei e gli otto anni che, sotto l’egida di mister Mauro Caravaggi, si apprestano a solcare il campo sportivo di via Pavia, in pieno quartiere Infrangibile. Un segno dei tempi, certo, ma non solo.

I rapporti tra la squadra rossonera e la comunità senegalese – parola del vicepresidente esecutivo Giampaolo Speroni – si sono negli ultimi anni intensificati, a partire dalla prima squadra che milita ora in terza categoria. Lavoratori e richiedenti asilo di origine senegalese cercavano un campo in cui allenarsi e grazie anche alla mediazione di una nota cooperativa sociale presso cui molti di loro militavano, si sono rivolti alla Folgore che ne ha abbracciato la causa.